CALCIOMERCATO JUVENTUS AGENTE ERIKSEN / Prezioso come sempre in fase di assist (12) e di gol (7), Christian Eriksen si è confermato come uno dei giocatori più importanti del Tottenham. In scadenza a giugno 2020, il centrocampista danese ha sin qui rifiutato le proposte arrivate dal club londinese, alimentando le molte speculazioni sul suo futuro.

Seguito da, l'exè anche un obiettivo sensibile della, alla ricerca di colpi da novanta per il prossimo mercato, che potete seguire cliccando qui

Intervistato da 'ESPN', Martin Schoots, agente del calciatore, ha tentato di gettare acqua sul fuoco: "Christian vuole solamente concentrarsi sul calcio, questa è la sua priorità. Oltre alle sue doti tecniche, tattiche e atletiche, anche questa sua attitudine ha contribuito negli anni alla sua trasformazione da talento di classe mondiale a giocatore di classe mondiale. In questo momento non voglio alimentare speculazioni sul contratto e trasferimenti".

