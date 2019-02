JUVENTUS CHAMPIONS / Che fosse difficile lo si sapeva, che potesse diventare una vera e propria scalata pochi lo avrebbero immaginato: la Juventus ha perso 2-0 in casa dell'Atletico Madrid e ora andare avanti in Champions significherebbe fare una vera e propria impresa.

La sconfitta del Wanda Metropolitano ha fatto diventare concreto il rischio eliminazione ed allora iniziano i conti su quel che significherebbe anche a livello economico un'uscita dalla principale competizione continentale.

Conti alla mano, la Juventus finora ha incassato - senza considerare il botteghino - circa 82,4 milioni in premi Uefa: cifra che potrebbe essere rivista al rialzo o al ribasso in base al cammnino delle due italiane (bianconeri e Roma). Essere eliminati agli ottavi però significherebbe perdere i premi per il passaggio del turno: 10,5 milioni di euro per l'accesso ai quarti di finale, ai quali si aggiungerebbe i 12 che vanno alle finalisti e i 15 che andrebbero alla finalista perdente (19 a quella vincente). Un totale che va da 37,5 a 41,5 milioni di incassi mancati rispetto ad una Juventus finalista. A tale cifra andrebbero poi aggiunti i soldi persi in base al cammino della Roma (più andranno avanti i giallorossi, meno guadagnerebbe la Juventus) e quelli derivanti dagli incassi dello stadio. Insomma, oltre che per il campo, la Champions è fondamentale anche per il bilancio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui