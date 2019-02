CALCIOMERCATO MILAN SACRIFICIO DIFESA MUSACCHIO / Il calciomercato del Milan in estate non dovrebbe prevedere grandi manovre in difesa. La squadra di Rino Gattuso in questi ultimi mesi - nonostante i tanti infortuni - ha trovato il suo equilibrio riuscendo a blindare il reparto arretrato. Si sono alternati al centro Romagnoli, Zapata, Musacchio e Abate senza subirne le conseguenze. La sorpresa più importante è stata ovviamente quella legata al terzino italiano, che ha stupito tutti con prove più che convincenti nel ruolo di centrale.

Adesso tutto il mondo rossonero aspetta il rientro di Caldara, che avrebbe dovuto indossare i panni del titolare. Difficile che in questa parte di stagione riesca a capovolgere le gerarchie ma dalla prossima estate l'ex Atalanta sarà praticamente un nuovo acquisto.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI

Calciomercato Milan, abbondanza in difesa: Musacchio può partire

Dalla prossima estate ci sarà dunque abbondanza al centro: il Milan, infatti, sta lavorando per i rinnovi di Zapata e Abate, che andranno ad affiancare il capitano Romangoli, il rientrante Caldara, Musacchio, che si sta ben comportando in queste ultime partite da titolare, e il giovane TiagoDjalo, che la dirigenza quasi certamente aggregherà in prima squadra. Un po' troppi anche se il Milan dovesse qualificarsi in Champions League. Facile pensare dunque ad una partenza, ad un 'sacrificio' che possa dare una mano al bilancio.

A lasciare il Milan nel prossimo calciomercato potrebbe quindi essere Musacchio: l'argentino sta ben figurando al fianco di Romagnoli e in Spagna ai tempi del Villarreal ha lasciato un buon ricordo. Squadre della Liga ma soprattutto della PremierLeague potrebbero presto farsi avanti e un'offerta vicina ai 20/25 milioni farebbe certamente vacillare i rossoneri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui