CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO CONTRATTO ZANIOLO JUVENTUS - La copertina è ancora per lui: Nicolò Zaniolo, talento 19enne della Roma. Tra le voci di mercato, le indiscrezioni sul rinnovo e l'intervista a 'Le Iene' che tanto ha fatto discutere, il numero 22 resta il protagonista delle cronache romaniste. E in attesa di capire quale sarà il futuro del club e della panchina (lunedì vi abbiamo parlato della pista Sarri), il direttore sportivo Monchi prosegue i contatti con l'entourage del calciatore per l'adeguamento del contratto.

La base è definita: 1.5 milioni di euro più bonus, per toccare quota 2 milioni. Ma i dettagli, così come premi, verranno approfonditi più avanti, presumibilmente a fine marzo, quando anche la classifica sarà più chiara.per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Intanto non si interrompono le voci sull'interesse della Juve (ieri, l'agente del calciatore ha incrociato Paratici a Madrid, dov'è di casa anche il Real che è segnalto sulle tracce del calciatore, in occasione della sfida di Champions League) e su Mino Raiola, che lavora sotto traccia per strappare la procura dell'ex Inter. Papà Igor ha rinnovato la sua fiducia all'attuale manager, Claudio Vigorelli, ma il procuratore italo-olandese non si arrenderà facilmente.

Eleonora Trotta e Alessio Lento

