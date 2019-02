DIRETTA SASSUOLO SPAL - La sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A prevede il derby dell'Emilia Romagna tra il Sassuolo e la Spal, due formazioni in crisi di risultati e reduci da due sconfitte di fila. Da un lato i neroverdi di De Zerbi vogliono bissare la vittoria dell'andata per tenere viva la speranza di centrare la qualificazione in Europa League, dall'altro gli estensi di Semplici vanno a caccia di punti preziosi per la corsa salvezza.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Peluso, Ferrari; Adjapong, Sensi, Magnanelli, Djuricic, Rogerio; Boga, Matri. All. De Zerbi

SPAL (4-4-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Felipe, Fares; Murgia, Missiroli, Valoti, Kurtic; Floccari, Petagna. All. Semplici (squalificato, in panchina Consumi)

CLASSIFICA:

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan* 45; Roma* 44; Atalanta*, Torino*, Lazio 38; Fiorentina 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Udinese e Spal 22; Empoli* 21; Bologna 18; Frosinone* 16; Chievo** 9

*una partita in più

**tre punti di penalizzazione

