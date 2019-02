DIRETTA CHIEVO GENOA - Il Chievo e il Genoa si affrontano in una sfida valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Classifica alla mano, per i gialloblu di Di Carlo si tratta di una sorta di ultima spiaggia: urgono punti per non rassegnarsi alla retrocessione. Per i rossoblu di Prandelli, invece, è l'occasione di allungare la striscia di risultati utili e avvicinarsi alla salvezza aritmetica.

FORMAZIONI UFFICIALI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj; Kiyine; Stepinski, Meggiorini. All. Di Carlo

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Bessa, Sanabria, Kouame. All. Prandelli

CLASSIFICA:

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan* 45; Roma* 44; Atalanta*, Torino*, Lazio 38; Fiorentina 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Udinese e Spal 22; Empoli* 21; Bologna 18; Frosinone* 16; Chievo** 9

*una partita in più

**tre punti di penalizzazione

