CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO ALEX SANDRO / La Juventus si lecca le ferite dopo la pesante sconfitta per 2-0 sul campo dell'Atletico Madrid, che pregiudica il cammino in Champions League dei bianconeri. Tanti i big a deludere nella formazione di Allegri, tra cui spicca pure Alex Sandro. In affanno difensivamente, il brasiliano ha dato poco supporto anche alla manovra non sfondando sulla corsia sinistra.

E il giallo rimediato ad inizio ripresa, vista la diffida, gli farà saltare la decisiva gara di ritorno.

Una pesante bocciatura in chiave europea per l'ex Porto, che rimane al centro dei rumors di mercato anche per via delle indiscrezioni che da tempo accostano Marcelo al club campione d'Italia. Alex Sandro ha diversi estimatori in giro per l'Europa (Chelsea, Manchester United, PSG e Real Madrid) e con un'offerta intorno ai 50 milioni di euro potrebbe salutare Torino la prossima estate. Una cifra che poi Paratici investirebbe per piazzare il colpo Marcelo, in rotta con il Real Madrid e voglioso di ricongiungersi al fianco dell'amico Cristiano Ronaldo. Un altro alfiere da Champions per la 'Vecchia Signora', visto che 'CR7' potrebbe non bastare.

