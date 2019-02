DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS - La Juventus fa visita al Bologna in una gara valida per la 25esima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Dopo il pesante ko in Champions, i bianconeri di Allegri vogliono rialzare subito la testa in campionato e provare ad allungare ulteriormente in vetta alla classifica. I rossoblu di Mihajlovic, invece, sognano lo sgambetto ai campioni d'Italia per riprendere la corsa salvezza interrotta con la Roma.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Helander, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Edera. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Matuidi; Cancelo, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri

CLASSIFICA:

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan* 45; Roma* 44; Atalanta*, Torino*, Lazio 38; Fiorentina 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Udinese e Spal 22; Empoli* 21; Bologna 18; Frosinone* 16; Chievo** 9

*una partita in più

**tre punti di penalizzazione

