DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI - La Sampdoria ospita il Cagliari nel lunch match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. I blucerchiati di Giampaolo devono tornare al successo dopo le tre sconfitte di fila per evitare di perdere il treno Europa League, mentre i rossoblu di Maran vogliono dare seguito alla vittoria sul Parma per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Padoin, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella, Ionita; Joao Pedro, Doratiotto. All. Maran

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan* 45; Roma* 44; Atalanta*, Torino*, Lazio 38; Sampdoria* 36; Fiorentina 35; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari* 24; Udinese e Spal 22; Empoli* 21; Bologna 18; Frosinone* 16; Chievo** 9

*una partita in più

**tre punti di penalizzazione

