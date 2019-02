CALCIOMERCATO MILAN HERRERA ROMA INTER LIONE PARAMETRO ZERO PORTO - Nonostante la sconfitta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League col suo Porto, Hector Herrera ha messo in mostra contro la Roma tutte le sue qualità, se ancora qualcuno non le conoscesse. Il 28enne centrocampista è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e, nonostante esista ancora una flebile speranza, difficilmente continuerà la sua esperienza in Portogallo, dov'è arrivato nel lontano 2013. Al Nazionale del Messico sono stati accostati diversi club italiani in questi mesi, Roma, Inter e Milan su tutte, ma le parole del presidente del Lione, Aulas ("Sogna di venire qui"), hanno fatto pensare ad una imminente firma del calciatore con i transalpini, avversari del Barcellona in Champions.

Calciomercato Milan, Inter e Roma su Herrera: la situazione

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Lione sarebbe pronto a far firmare subito il contratto, in vista della prossima stagione, a Herrera. Ma è proprio il giocatore a titubare, in attesa di un club di maggior spessore, con tutto il rispetto per i francesi. Il capitano del Porto è convinto di poter ambire a qualcosa di importante e, dunque, prende tempo. Per quanto riguarda le società italiane accostate all'ex Pachuca, la Roma appare completamente fuori dai giochi, soprattutto senza la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Leonardo, direttore dell'area sportiva del Milan, non ha ancora mosso passi concreti con l'entourage di Herrera. Stesso discorso vale per l'Inter, che ha chiesto solo informazioni preliminari senza affondare il colpo. Dunque, è un momento di attesa per Herrera: le prossime settimane dovrebbero rivelarsi decisive.

