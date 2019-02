DIRETTA INTER RAPID VIENNA FORMAZIONI / Ancora senza Icardi nonostante la risonanza magnetica di ieri non abbia evidenziato particolari problemi al ginocchio, l'Inter riceve alle 21 il Rapid Vienna nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Dopo la vittoria di misura dell'andata, la squadra nerazzurra ha la strada in discesa verso gli ottavi e per questo Lucianoha potuto attuare un po' di turnover. Calciomercato.it segue l'evento in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Ranocchia, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Martinez. Allenatore: Spalletti

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli-Mbombo; Grahovac, Ljubicic; Murg, Knasmüllner, Ivan; Pavlovic. Allenatore: Kuhbauer.

