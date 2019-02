ATLETICO PSG GRIEZMANN / E' stato uno dei protagonisti del successo d ieri sera dell'Atletico Madrid contro la Juventus. Antoine Griezmann, malgrado non sia andato a segno (sfortunato in occasione della traversa colpita nella ripresa), ha messo in costante affanno la difesa bianconera.

L'asso dei 'Colchoneros' è stato blindato fino al 2023 dopo l'assalto fallito in estate dal Barcellona, ma continua ad essere un uomo mercato e sul taccuino delle grandi d'Europa. In particolare del, che stando a 'Don Balon' avrebbe intenzione di staccare un assegno dadi euro per strappare il francese all'Atletico. E per Griezmann sarebbe pronto un ingaggio da 29 milioni a stagione, 6 in più rispetto ai 23 mln che guadagna attualmente. Un'offerta a cui il campione del mondo starebbe riflettendo seriamente secondo il portale iberico.