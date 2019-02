ATLETICO MADRID JUVENTUS DAMASCELLI ALLEGRI / Il giorno dopo la brutta sconfitta della Juventus in casa dell'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League è tempo di analisi e riflessioni. Caccia aperta al 'colpevole' del tonfo bianconero, che il giornalista Antonio Damascelli, intervenuto a 'Radio Radio', individua nel tecnico Massimiliano Allegri: "Brutta, bruttissima Juventus - esordisce Damascelli -. La sconfitta è meritata ed esce con le ossa rotte da Madrid. Ha scherzato con il fuoco, ha pensato di portare a casa il pareggio italiano sperando che il suo fenomeno potesse da solo risolvere la questione.

Cristianoci ha provato, ha calciato una splendida punizione in avvio, ha tentato altre situazioni, ha cercato di scuotere i colleghi, la maggior parte dei quali ronfava in un football noiosissimo voluto dall'allenatore livornese".

Quindi Damascelli prosegue: "La Juventus non può speculare, non avendo piedi raffinati in mezzo al campo, quando Pjanic passeggia per due linee di febbre e gli altri sono minatori anche incasinati. Dybala è stato una buona spalla di Ronaldo ma non è mai andato al tiro fino a quando Allegri lo ha anche tolto dal campo. Non è stato segnalato Mandzukic, assente dal gioco, dall’agonismo, dalle soluzioni di attacco e capace di mettere sui piedi degli avversari il pallone del raddoppio. Tra venti giorni, sarà quasi impossibile ribaltare il risultato Segnare tre gol all'Atletico senza subirne nessuno mi sembra un sogno che non si potrà realizzare, non per lo strapotere dell’avversario ma per i limiti di gioco dei bianconeri che, a livello europeo, non possono competere con nessuna delle grandi. Quella di questa sera non è la sconfitta della Juventus di Ronaldo ma della Juventus di Allegri".

