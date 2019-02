ATLETICO JUVENTUS ALLEGRI / La Juventus è chiamata all'impresa il 12 marzo allo 'Stadium' per rimontare il pesante 2-0 di ieri sera in casa dell'Atletico Madrid.

Massimilianoè nel mirino di critica e tifosi, ma non perde la bussola e rilancia all'indomani della disfatta del 'Wanda Metropolitano'. L'allenatore toscano carica l'ambiente e si proietta già alla sfida di ritorno: "20 giorni. 20 giorni per ESSERE PRONTI a una sfida da VIVERE, e VINCERE, tutti assieme. Fino alla fine", il tweet postato questa mattina da Allegri. L'operazione remuntada è già scattata in casa Juve.