ATLETICO JUVE RONALDO SIMEONE BONUCCI / Notte fonda al 'Wanda Metropolitano' per la Juventus, chiamata ad una difficile remuntada al ritorno per ribaltare il ko per 2-0 di ieri sera contro l'Atletico Madrid. Serata caldissima nella tana dei 'Colchoneros', dove sono molteplici gli episodi da discussione e che hanno infiammato il pubblico allo stadio e a casa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ad iniziare dalla risposta dicon la 'manita' delle cinque Champions vinte (poi replicata in zona mista) rivolta ai tifosi madrileni, per passare all'esultanza poco ortodossa diverso la tribuna dopo la rete del vantaggio di Gimenez. Nel mirino sono finite anche la 'sceneggiata' disempre sull'1-0 firmato dall'uruguaiano, oltre l'esultanza dipoi strozzata dal VAR per la spinta a Chiellini: un gesto che certamente non è andato giù ai suoi ex tifosi.