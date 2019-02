Calciomercato Inter, contromossa Valverde per Rakitic

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / L'Inter spinge con forza per arrivare al colpo Ivan Rakitic, ma va convinto anche Ernesto Valverde. Nonostante l'acquisto già ufficializzato del gioiello Frenkie de Jong ed il probabile arrivo di Adrien Rabiot a rinforzare il reparto, il tecnico del Barcellona continua a puntare forte sul centrocampista croato.

Lo scrive il catalano 'Sport', secondo cui dopo le varie dichiarazioni pubbliche l'allenatore blaugrana avrebbe ribadito a Rakitic anche privatamente la sua importanza nella squadra.

Da parte sua, però, il croato a marzo compirà 31 anni e sul tavolo ha l'importante offerta dei nerazzurri che gli propongono un piano pluriennale a cifre più alte rispetto a quanto percepito attualmente, ma soprattutto un ruolo centrale nella formazione che verrà. A meno di nuove mosse da parte del Barça con una proposta di rinnovo che al momento non c'è e non si intravede all'orizzonte, Rakitic sarebbe deciso a partire e la destinazione in pole, si legge, sarebbe l'Inter anche su input della moglie (preferisce Milano a Liverpool o Manchester) che ha un peso molto rilevante nelle scelte del calciatore.

