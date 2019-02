CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI DYBALA / È l'obiettivo principale, il sogno non tenuto più nascosto: la Juventus ha comprato Ronaldo anche, se non soprattutto, per mettere le mani sulla Champions League. La serata del 'Wanda Metropolitano' ha però reso concreto uno scenario che ad inizio stagione non si faceva fatica a considerare funesto per i bianconeri: l'eliminazione agli ottavi di finale. Dalle parti della Continassa nessuno vuole pensare a quello che può accadere dopo il 2-0 con il quale l'Atletico Madrid ha regolato la squadra di Allegri nel match di andata: già nel post gara la parola d'ordine di tutta la Juventus è stata "impresa possibile". E del resto se lo scorso anno i bianconeri al 'Bernabeu' hanno quasi ribaltato il 3-0 subito dal Real Madrid davanti ai propri tifosi, perché non credere alla possibilità di rimontare con il sostegno dei propri sostenitori il 2-0 patito ieri sera? Andare avanti significherebbe continuare la marcia verso il raggiungimento dell'obiettivo, l'eliminazione invece aprirebbe scenari diversi con il calciomercato estivo che potrebbe essere il momento dell'addio per diversi protagonisti. Dopo la sconfitta in Champions con l'Atletico Madrid, ci si interroga sul futuro bianconero: da Allegri a Dybala, il calciomercato Juventus potrebbe vedere diversi addii se non dovesse esserci l'impresa all'Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus, con 'fallimento' Champions Allegri saluta?

E allora se lo scenario dovesse davvero rivelarsi apocalittico con l'eliminazione agli ottavi di Champions, per i bianconeri si aprirebbe l'ora delle riflessioni e ci sarebbero conseguenze anche nel calciomercato Juventus. La principale riguarderebbe proprio Massimiliano Allegri: il tecnico toscano è l'artefice di 4 scudetti vinti (il quinto, salvo clamorosi colpi di scena, arriverà quest'anno) e di due finali di Champions ma è da sempre al centro delle critiche per la presunta mancanza di gioco della sua squadra. Anche ieri dopo la gara di Madrid non sono mancati i giudizi negativi per un atteggiamento troppo passivo.

Calciomercato Juventus, flop a Madrid: Dybala in bilico

Ed allora a giugno se il sogno Champions dovesse davvero infrangersi, ecco che potrebbe arrivare la separazione. Per Allegri il futuro potrebbe essere all'estero: in Premier League l'allenatore è apprezzato da tempo e ilpotrebbe anche pensare a lui visto che per Sarri l'addio sembra scontato; c'è anche la Spagna con il presidente delche gli potrebbe affidare la guida della squadra. E alla Juventus? L'indiziato principale per sedersi sulla panchina bianconera è Zinedine. Il francese potrebbe chiedere l'acquisto di alcuni suoi ex giocatori, già da tempo nel mirino di

Ma non c'è solo Allegri a poter lasciare in caso di eliminazione. In Atletico Madrid-Juventus, Paulo Dybala ha deluso ancora una volta le aspettative. Abulica la sua prestazione, mai pericoloso, nessun guizzo: nel pre-partita Nedved lo aveva caricato ("Ci aspettiamo qualcosa di speciale") ma la 'Joya' non ha brillato. Quest'anno il suo rendimento non è stato all'altezza: la gara con il Frosinone aveva riacceso i riflettori sull'argentino che però finora ha mancato l'appuntamento con la consacrazione definitiva. Così in estate il sacrificato eccellente potrebbe essere proprio lui: non è un segreto che l'Inter pensi a Dybala per il dopo Icardi e nelle ultime settimane è stato un crescendo di schermaglie tra nerazzurri e Juventus. L'ex Palermo ha diversi estimatori anche fuori dall'Italia con il solito Real Madrid, ad esempio, che lo segue da tempo. Futuro allora tutto da scrivere, passando però prima dalla gara di ritorno: il 12 marzo Juventus-Atletico Madrid è un crocevia importante non soltanto per questa stagione bianconera. Allegri e i calciatori ci credono, l'impresa è possibile ma servirà una prestazione di tutt'altro spessore rispetto a quella di ieri sera. In caso contrario per la Juventus è già pronta una nuova era.

