JUVENTUS ALLEGRI ZIDANE / L’Atletico 'mata' la Juventus nel primo round degli ottavi di Champions League, mettendo spalle al muro i campioni d'Italia a cui servirà un'impresa al ritorno a Torino per ribaltare il pesante passivo di Madrid. Una notte da dimenticare per i big bianconeri - compreso Cristiano Ronaldo - ma soprattutto per Massimiliano Allegri, sul banco degli imputati e nel mirino di critica e tifosi al termine del match del 'Wanda Metropolitano'.

Una prestazione da cancellare sotto tutti i profili e che oltre a mettere a serio rischio il cammino europeo della 'Vecchia Signora' fa sorgere più di qualche interrogativo sul futuro dell'allenatore livornese.

La prematura uscita di scena dalla Champions potrebbe infatti far propendere le parti per un divorzio a fine stagione, coni e la dirigenza della Continassa che incroceranno il tecnico in primavera per decidere se proseguire il matrimonio in scadenza nel 2020 o porre la parola fine ad un ciclo e prendere strade diverse.

Con Allegri lontano da Torino il nome che più stuzzica la Juve è sicuramente quello di Zinedine Zidane, in pole nei pensieri del presidente Agnelli. Con il francese sarebbe anche rivoluzione in campo, con 'Zizou' che potrebbe mettere sula lista della spesa alcuni suoi pupilli del Real Madrid come Isco, Varane e Kroos senza dimenticare ovviamene Marcelo. Dopo il ritorno del 12 marzo con l'Atletico tutto sarà più chiaro…

