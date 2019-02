Inter, nuovo programma per Icardi: ecco quando rientra

INTER ICARDI ULTIME / Adesso dipende tutto da Mauro Icardi e dalla sua reale volontà di ricucire i rapporti con il mondo Inter. Dal giorno in cui è stato degradato l'ormai ex capitano non si sta allenando con i compagni, ha saltato le ultime sfide e viene segnalato giù di morale ed in evidente in imbarazzo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri hanno sottolineato come sia tutto in linea con le visite sostenute in estate, quindi non ci sono particolari problemi.

Ma Mauro avverte dolore, lo stesso (stando alle cartelle cliniche) che non gli ha impedito di giocare fino a 10 giorni fa, e finché non sarà lui a dire di star bene Spalletti non lo avrà a diposizione.

Ecco quindi che come anticipato dall'allenatore in conferenza stampa, ad Icardi è stato assegnato un programma di lavoro personalizzato che prevede fisioterapia

mista a ricondizionamento atletico, scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Le valutazioni sulle condizioni del giocatore saranno fatte dunque di settimana in settimana, ma intanto è praticamente certo che oltre alla gara di Europa League di stasera salterà anche quella di domenica con la Fiorentina visto che al momento si sta ragionando fino a lunedì.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui