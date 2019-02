JUVENTUS ZANIOLO ROMA / Serata da dimenticare ieri sera per la Juventus al 'Wanda Metropolitano'. Il ko per 2-0 contro l'Atletico complica maledettamente i piani dei bianconeri di Allegri, chiamatati all'impresa al ritorno allo 'Stadium' per ribaltare il passivo e staccare il pass per i quarti. Fabio Paratici, malgrado l’importante impegno Champions a Madrid, non tra tralascia il mercato e nella capitale spagnola ha incrociato diversi agenti e non solo Jorge Mendes in particolare per il difensore del Benfica Ruben Dias.

Nell’hotel bianconero a Madrid si è visto anche Vigorelli, da poche settimane nuovo procuratore di Nicolò Zaniolo.

Incontri che rientrano nella normalità in questi casi, ma nello specifico che servono a confermare il pressing della Juve per il talentuoso numero 22 della Roma , che a suon di prestazioni e gol ha attirato l’interesse delle big d’Europa. Paratici - scrive Tuttosport’ - ha chiesto nuovi aggiornamenti sulla situazione dell'ex gioiello dell'Inter, con lache a fine stagione è intenzionata a blindarlo nella capitale con il rinnovo di contratto. Il capo area sport dei campioni d'Italia potrebbe puntare su un giovanissimo del calcio italiano la prossima estate e, oltre a Zaniolo, ancherestano nei radar del dirigente piacentino.