CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Avanti tutta su Ivan Rakitic. Il presidente Steven Zhang ha promesso un grande calciomercato in estate una volta usciti dai vincoli del settlement agreement e l'Inter, dopo l'affare Diego Godin che arriverà a parametro zero e ha già firmato, ha individuato nel centrocampista croato del Barcellona il primo grande colpo con cui puntellare il centrocampo, reparto in cui da tempo si è fatta evidente la necessità di alzare il tasso tecnico e d'esperienza. La strada, dopo l'incontro segreto tra le dirigenze, è tracciata sulla base di un'intesa fissata attorno a quota 40 milioni di euro.

Si lavora sulle modalità di pagamento ed i bonus, ma l'intenzione è quella di chiudere in tempi brevi.

Anche perché un assist importante, oltre che dal Barça che sta rivoluzionando il centrocampo e ha bisogno di monetizzare, è arrivato dallo stesso calciatore. Sfiorata più volte (prima Juve e poi Milan) il vice-campione del mondo può finalmente confrontarsi con la Serie A e il piano pluriennale messo sul piatto dall'Inter lo avrebbe convinto a snobbare gli interessamenti delle altre big europee: dal ManchesterUnited all'Arsenal passando per Monaco e soprattutto Paris Saint-Germain. L'offerta interista prevede infatti un contratto almeno fino al 2022 a 6,5 milioni di euro netti a stagione (un in più di quanto guadagna ora). La prossima settimana, scrive 'La Gazzetta dello Sport', sono in programma nuovi appuntamenti molto importanti.

