CALCIOMERCATO EMPOLI MEVLJA / Niente Empoli per Mevlja. La notizia data lunedì da Calciomercato.it ha trovato conferma stamattina nelle pagine de 'Il Tirreno'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La Figc ha respinto la richiesta dell'Empoli di ottenere il tesseramento nonostante la registrazione dell'operazione lo scorso 31 gennaio fosse avvenuta - per motivi comunque non imputabili allo stesso club toscano - circa quattro minuti dopo il termine delle 20. Il difensore sloveno ha fatto così ritorno alloma non è escluso che possa passare a un'altra squadra russa entro la mezzanotte di domani, quando chiuderà il mercato russo.