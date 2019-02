Atletico Madrid-Juventus, Allegri commenta l'esultanza di Simeone

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ATLETICO MADRID JUVENTUS ALLEGRI SIMEONE/ Diego, allenatore dell'Atletico Madrid, è stato uno dei protagonisti assoluti della serata del Wanda Metropolitano. Dopo la prima rete siglata alla Juventus, il tecnico argentino, preso dall'entusiasmo, ha esultato in maniera decisamente colorita. Proprio in merito al festeggiamento dell'ex giocatore dell'Inter, Massimilianoha parlato così ai microfoni della Rai: "Non dà fastidio, qui sono cose che succedono spesso". Per le ultime notizie sulla Champions League---> clicca qui!