ATLETICO MADRID JUVENTUS ALLEGRI/ Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato a 'Sky Sport' la sconfitta esterna della sua squadra contro l'Atletico Madrid: "Il secondo tempo è stato brutto perchè abbiamo commesso l'errore di andare dietro a loro. Loro sono bravi a far scivolare le partite senza subire o fare tiri in porta, e comunque non abbiamo tirato nella ripresa. Stanno sempre dentro la partita anche se non ha sussulti. Bisogna avere fiducia per il ritorno, ci sarà tempo e spazio per prepararla, inutile piangersi addosso".

Su alcune prestazioni negative dei suoi: "Hanno inciso tante cose, il fatto che comunque la ripresa l'abbiamo sbagliata, può capitare.

Ci sarà grande delusione ma capita spesso che si perde la prima e poi si riprende il risultato, c'è ancora il ritorno".

Sulla differenza fra Serie A e Champions League: "Contro di loro bisogna essere veloci e precisi perchè è difficile trovare gli spazi, è anche vero che nel secondo tempo abbiamo rallentato molto la gestione del pallone. Un'altra cosa che abbiamo sbagliato è stata la perdita di ordine sul 2-0, fortunatamente non siamo stati penalizzati dal terzo gol, il 2-0 si può tranquillamente ribaltare. Le partite vanno tenute sempre aperte perchè poi giochi in casa, hai un'altra forza. Sull'occasione di Diego Costa, non puoi concedere una situazione così, non abbiamo mai verticalizzato e loro sono diventati più cattivi di noi. Questo tipo di partite le fanno da 8 anni".

Sulle palle gol: "L'Atletico fa fare a te una partita blanda, nel primo tempo abbiamo sbagliato palloni facili. Loro buttano la palla alta, fanno la lotta, ti arrivano addosso e buttano giù tutto, come per esempio sul primo gol".

Sulle soluzioni per il ritorno: "Dovrò vedere gli uomini che ho a disposizione, bisogna scrollarsi di dosso la sconfitta e prepararci a queste partite di campionato. Loro non si scoprono mai e non si scompongono, nel match di ritorno dovremo essere più bravi e più cattivi".

