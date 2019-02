ATLETICO MADRID JUVENTUS SIMEONE / Diego Simeone subito dopo Atletico Madrid-Juventus parla a'Sky' raccontando anche il motivo della sua esultanza dopo il gol di Gimenez: "Con il Borussia Dortmund avevamo fatto una grandissima partita, oggi abbiamo recuperato giocatori importanti. Abbiamo fatto una partita intelligente contro una grandissima squadra: dovevamo approfittare di qualsiasi occasione e lo abbiamo fatto portando a casa un risultato buono.

Non mi immagino un altro scenario che soffrire a Torino".

ESULTANZA - "L'ho fatto a Lazio-Bologna e l'ho rifatta oggi: era per dire che la nostra squadra ha i contributi. Tifosi Juve? No, erano dall'altro lato. Certo non è un gesto bellissimo ma lo sentivo. E' stata una partita sofferta, abbiamo recuperato Costa e ha fatto una grande partita. Ho mostrato ciò che ho sentito: chiedo scusa ma quelli siamo noi".

