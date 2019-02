ATLETICO MADRID JUVENTUS BERNARDESCHI / Federico Bernardeschi parla al termine di Atletico Madrid-Juventus a 'Sky': "Sapevamo le difficoltà che incontravamo qui, in questo stadio contro una squadra forte come l'Atletico, per fortuna gli ottavi si giocano in 180 e abbiamo ancora la partita in casa.

Siamo una squadra forte, ne siamo consapevoli, sicuramente ci sarà da fare meglio al ritorno e non dovremo commettere più gli errori che abbiamo commesso questa sera, è ancora tutto ribaltabile. Purtroppo abbiamo preso veramente due gol uguali. Quando si prende gol c'è sempre una disattenzione, vuol dire che qualcosa è andato storto per forza. Ora abbiamo il ritorno per dimostrare chi siamo e restare in questa Champions. Non è stata la vera Juventus, c'è amarezza, c'è delusione ma sappiamo e siamo consapevoli che ci sono ancora 90 minuti da affrontare".