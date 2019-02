ATLETICO JUVENTUS BONUCCI / La Juventus crolla al 'Wanda Metropolitano'. 2-0 dell'Atletico e ora qualificazione ai quarti di Champions molto compromessa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nell'ezione del vantaggio firmatoprotagonista, in negativo, è LeonardoIl centrale bianconero fa in pratica finta di subire un duro colpo al volto e poi si butta a terra coprendosi il volto. Un istante dopo toglie la mano per seguire l'azione e dopo la rete si ricopre il volto stramazzando a terra. L'arbitro, però, non cade nella sua 'sceneggiata' intimandoli di rialzarsi