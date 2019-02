CHAMPIONS LEAGUE ATLETICO MADRID JUVENTUS/ Doccia fredda per la Juventus di Massimiliano Allegri, battuta al Wanda Metropolitano dall'Atletico Madrid del CholoSimeone. Dopo un primo tempo con pochissime occasioni da rete, esclusa la punizione di Cristiano Ronaldo ben deviata da Oblak, è la ripresa a fornire lo spettacolo maggiore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I bianconeri partono subito forte ma sono i Colchoneros ad avere le occasioni maggiori, prima con, che sbaglia a tu per tu con, poi conil cui pallonetto viene deviato in corner proprio dal tocco del portiere polacco. Nel finale però, si accendono i difensori centrali dell'Atletico. Dopo il gol annullato per spinta ada parte di, i padroni di casa vanno in vantaggio con la rete in mischia di. Marcatura bissata pochi minuti dopo dal capitano, Diego. Sul 2-0, Bernardeschi va vicino ad accorciare le distanze ma ancora una volta Oblak è attento. Palla ora ai 90 minuti dell'Allianz Stadium, dove la Juventus tenterà di rovesciare il risultato. Per le ultime notizie sulla Champions League---> clicca qui!