ATLETICO MADRID JUVENTUS RIGORE DIEGO COSTA DE SCIGLIO VAR/ Altro caso in Atletico Madrid-Juventus. Durante un'azione di contropiede dei Colchoneros, con Diego Costa lanciato sul lato corto dell'area rigore, Mattia De Sciglio, difensore del club bianconero, ha fermato la corsa del centravanti spagnolo.

L'arbitro ha fischiato subito il calcio di rigore per i padroni di casa ma, dopo una revisione in sala VAR e quindi senza on-field review, il penalty è stato trasformato in una punizione dal limite. Il contatto diinfatti, come si può notare anche dai replay, è avvenuto fuori dall'area di rigore della Juventus. Per le ultime notizie sulla Champions League---> clicca qui!