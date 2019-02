UEFA YOUTH LEAGUE JUVENTUS ROMA/ Termina qui la campagna europea delle squadre italiane primavera in Youth League. La Juventus, di scena a Kiev, è caduta sotto i colpi della Dinamo per 3-0. Ad aprire le marcature è Vashchyshyn. Il raddoppio invece arriva nella ripresa con Buletsa e, nel finale, Popov chiude definitivamente i conti.

Beffa invece per la Roma, che cede soltanto ai rigori contro i danesi del Midtjylland. I giallorossi, andati in vantaggio grazie alla rete di Pezzella, sono stati agganciati dalla marcatura di Tengstedt. Alla lotteria dei rigori, gli errori di D'Orazio e Chirico sono mortiferi per il club capitolino, costretto a salutare il torneo nei playoff.

