ATLETICO MADRID JUVENTUS PAGELLE E TABELLINO / Al Wanda Metropolitano i padroni di casa mettono in cassaforte il passaggio del turno. Ci pensano i due difensori centrali a sbloccare la partita prima Gimenez e poi Godin, il migliore in campo. I colchoneros sbagliano poco e aggrediscono gli avversari con la giusta convinzione. La Juventus dopo un buon primo tempo si spegne e si trova in balia degli avversari. Deludono Mandzukic e Ronaldo, ma nel complesso tutti bianconeri.

ATLETICO MADRID

Oblak 6 – Parata importante su Ronaldo, nonostante il tiro fosse centrale. Si ripete su Bernardeschi

Juanfran 6,5 – Partecipa alle avanzate dei colchoneros. Impeccabile sulla sua fascia.

Gimenez 7 – Ordinato interpreta bene il ruolo. Contiene Ronaldo e Dybala. Ha il merito di sbloccare la partita.

Godin 7 – Chiude gli spazi e guida la linea difensiva con attenzione. Anche lui dopo Gimenez va in rete e regala quasi il passaggio del turno all’Atletico.

Filipe Luis 6 – Partita sufficiente ma non esaltante. Dà segnalare il bel cross per il gol, annullato, di Morata.

Koke 6,5 – Dà fantasia alla squadra, meglio nella prima frazione di gioco poi Bentancur lo limita. Dal 67’ Correa 6 - Fa il suo nella fase decisiva del match.

Thomas 6 – Corre tanto e dà consistenza a centrocampo. Prova un tiro potente dalla distanza che Szczesny placca. Diffidato salterà il ritorno. Dal 61’ Lemar 6 – Recupera tanti palloni ma spreca un importante contropiede.

Rodrigo 6 – Non si vede tanto in fase di costruzione ma necessario il suo apporto difensivo. Bene in pressing ed interdizione.

Saul 6 – il meno convincente dei padroni di casa ma partecipa alla prestazione positiva della squadra.

Diego Costa 6 – Con forza e grinta trascina la squadra in avanti. Si difende da Bonucci con il fisico. Prende il primo giallo della serata che gli farà saltare la partita di ritorno a Torino. Spreca l’occasione più interessante di tutto il match da solo davanti a Szczesny. Dal 58’ Morata 6 - subito in partita con il piglio giusto. Segna anche il gol dell’ex ma viene annullato per un suo fallo su Chiellini.

Griezmann 6,5 – Taglia l’area da parte a parte. La sua velocità è difficile da contenere. Tutte le azioni più pericolose passano per i suoi piedi.

All. Simeone 7 – La squadra con ordine, applicazione e dedizione porta a casa un risultato meritato. Poco altro da aggiungere.

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Nel primo tempo reattivo su un punizione di Griezmann e un tiro di potenza di Thomas. Nella ripresa con un grande intervento salva un pallonetto di Griezmann.

Sui gol presi ha poche colpe.

De Sciglio 5,5 – Qualche brivido in fase difensiva per le ripartenze di Griezmann e Koke. Deve spingere di più in profondità per proporre cross ai compagni e tentare l’uno contro uno.

Bonucci 5,5 – Più preciso del compagno di reparto. Deve vedersela con Diego Costa e paga tanto a livello fisico.

Chiellini 5,5 – Meno solido delle ultime uscite. Qualche calo di concentrazione non da lui.

Alex Sandro 6 – Sembra iniziare il match con qualche minuto di ritardo rispetto ai compagni, viste le disattenzioni in avvio di partita. Ritorna in sé e nel suo ruolo.

Bentancur 6 – Partita di gran sacrificio. Sulla corsia esterna on molla Koke fino al cambio del madrileno.

Pjanic 5,5 – Viene marcato stretto, scende in campo non in perfette condizioni e si nota. Dal 72’ Emre Can 6 – Prova a dare sostanza in mezzo al campo nel momento più complicato della partita.

Matuidi 5 – Addormentato in mezzo al campo. Lento e disorientato si fa anticipare dagli avversari. Dal 84’ Cancelo sv

Dybala 5 – Va a fasi alterne. Gioca largo, va incontro al pallone ma non incide. Si spegne e non riesce ad incidere e a fare il suo gioco. Dal 80’ Bernardeschi sv

Mandzukic 5 – Partita in ombra. Manca la sua grinta soprattutto in area. Errore sul gol di Gimenez.

Cristiano Ronaldo 6 – Tanta personalità: prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma non trova il sostegno dei compagni di squadra.

All. Allegri 5,5 – Squadra lenta e poco concentrata soprattutto nella ripresa. Manca di qualità e organizzazione. I cambi non hanno convinto

Arbitro Zwaye 5,5 - Partita difficile da gestire. Concede un rigore a Diego Costa giustamente annullato dal Var. Annulla il gol di Morata per il un fallo dello spagnolo su Chiellini.

TABELLINO

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: 2-0

ATLETICO MADRID(4-4-2):Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Koke ( 67’ Correa), Thomas (61’ Lemar), Rodrigo, Saul; Diego Costa (58’ Morata), Griezmann. A disp. : Adan, Arias, Kalinic, Savic. All. Simeone

JUVENTUS(4-3-3):Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic( 72’ Can), Matuidi( 84’ Cancelo) ; Dybala( 80’ Bernardeschi), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disp.: Perin, Caceres, Rugani, Spinazzola. All. Allegri

Marcatori: 79’ Gimenez (A), 83’ Godin (A)

Arbitro: Felix Zwaye (GER)

Ammoniti: 8’ Diego Costa (A),48' Thomas (A), 55’ Alex Sandro (A), 89’ Griezmann (A)

Espulsi:

