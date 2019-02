SIVIGLIA LAZIO INZAGHI / La Lazio è costretta a salutare l'Europa League: dopo lo 0-1 rimediato all'Olimpico, il Siviglia si è imposto per 2-0 nel ritorno giocato in Spagna grazie alle reti di Ben Yedder e Sarabia.

Al termine del match Simone, tecnico biancoceleste, si è concesso ai microfoni di 'Lazio Style Channel': ''Abbiamo fatto un’ottima gara, ma non abbiamo segnato e usciamo giustamente. Ci dispiace tantissimo, avremmo potuto fare di più e girare gli episodi dalla nostra parte. L’espulsione? Non voglio cercare alibi. Ho rivisto le immagini: il rigore c’era e l’espulsione è esagerata. Gli arbitraggi non mi sono piaciuti ma ci abbiamo messo del nostro non riuscendo a segnare”. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul