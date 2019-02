Atletico Madrid Juventus voti primo tempo/ A Madrid in uno stadio infuocato il primo tempo si chiude sullo 0-0 . Poche emozioni ma tanta tensione in campo. Le due squadra si studiano giocando contratte, la Juventus comincia meglio ma l’Atletico prende le misure ed inizia ad impensierire i bianconeri con il solito Griezmann. Il Var interviene per modificare la decisione dell'arbitro, trasformando un presunto rigore su Diego Costa in una punizione fuori area. Mandzukic non incide e Matuidi sbaglia tanto.

ATLETICO MADRID

Oblak - 6

Juanfran- 6

Gimenez - 6

Godin- 6

Filipe Luis- 6

Koke - 6

Thomas -6

Rodrigo - 6

Saul- 6

Diego Costa- 6

Griezmann- 6,5

All. Simeone- 6,5

JUVENTUS

Szczesny- 6

De Sciglio - 6

Bonucci - 6

Chiellini - 6

Alex Sandro - 6

Bentancur - 6

Pjanic - 6

Matuidi – 5,5

Dybala - 5,5

Mandzukic – 5,5

Cristiano Ronaldo - 6

All. Allegri - 6

Arbitro Zwaye - 5,5

TABELLINO

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: 0-0

ATLETICO MADRID(4-4-2):Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Koke, Thomas, Rodrigo, Saul; Diego Costa, Griezmann. A disp. : Adan, Arias,Correa, Kalinic, Lemar, Savic, Morata. All. Simeone

JUVENTUS(4-3-3):Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disp.: Perin, Cancelo, Caceres, Rugani, Spinazzola, Emre Can, Bernardeschi. All. Allegri

Marcatori:

Arbitro: Felix Zwaye (GER)

Ammoniti: 8’ Diego Costa (A),48' Thomas (A)

Espulsi:

