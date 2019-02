ATLETICO MADRID JUVENTUS PARATICI / Prima del delicato match di Champions contro l'Atletico Madrid, il Ds della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Khedira come sta? Sta bene e questa è la cosa pià importante. Dovrà riposarsi, ci mancherà trenta giorni però abbiamo altri calciatori bravi. Lo aspettiamo.

Stasera chi è favorito? Le partite di Champions sono tutte difficili, sono d'accordo col presidente dell'Atletico: 50 e 50 per cento di possibilità". In conclusione Paratici ha evitato di controreplicare a, che l'altro giorno aveva risposto indispettito alla sua apertura a: "Stasera pensiamo alla partita, giochiamo in uno stadio importante. Sarà una grande gara, ci interessa solo questo".