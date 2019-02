ATLETICO MADRID JUVENTUS NEDVED / Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato a 'Sky' prima del fischio d'inizio della gara Champions contro l'Atletico Madrid: "Abbiamo dovuto risolvere la situazione di Khedira che è stato fermato perché ha avuto un problema al cuore e non si scherza. Siamo dispiaciuti perché è un giocatore importante. Pjanic ha i novanta minuti nelle gambe, nessuno si è voluto tirare fuori: noi sappiamo che giocatori abbiamo in squadra.

Attacco dell'per? Non lo temiamo. Ci aspettiamo qualcosina di speciale da Paulo perché i numeri 10 hanno sempre qualcosa di speciale".

SIMEONE - "Non ho incontrato, il Cholo è sempre nascosto. Abbiamo caratteri molto simili. Partenza forte dell'Atletico? Sì, non c'è tempo per prenderci 15-20 minuti come magari succede in campionato, qui lo paghi tantissimo".

CAMPO - "Il campo è perfetto, velocissimo: ci vorrà grandissima tecnica".

