PAGELLE SIVIGLIA LAZIO 2-0 / Nella gara di ritorno dei sedicesimi d’Europa League vince ancora il Siviglia. Le reti di Ben Yedder e Sarabia condannano la Lazio anche in Spagna. Nei biancocelesti bene solo Acerbi, Cataldi e Romulo.

SIVIGLIA

Vaclik 6,5 - Sicuro nelle uscite. Si supera su un destro di Acerbi al volo da distanza ravvicinata.

Mercado 5,5 - L’arbitro lo grazia nel primo tempo: la spinta su Lulic è da calcio di rigore più espulsione.

Kjaer 6 - Dirige bene la difesa. Imperioso nel gioco aereo.

Sergi Gomez 6 - Nessun problema nella marcatura di Caicedo. Efficace.

Navas 6 - Vince il duello con Lulic sulla destra, ma è più attento a difendere che ad attaccare.

Sarabia 7 - Propizia il gol dell’1-0 (Strakosha respinge male il suo destro e Ben Yedder ribatte in rete) e segna quello del 2-0.

Roque Mesa 6,5 - Detta i tempi del gioco biancorosso. Metronomo. Dall’80’ Rog s.v.

Vazquez 5 - Nervoso in avvio di gara, viene espulso nel secondo tempo per doppio giallo.

Escudero s.v. Esce per un infortunio muscolare. Dal 5’ Promes 6 - Entra senza scaldarsi. Contiene senza patemi i pochi attacchi di Marusic.

André Silva 5,5 - Non sfrutta a dovere i cross dei compagni. Potrebbe fare di più. Dal 62’ Amadou 6 - Forze fresche a centrocampo con la squadra in dieci uomini.

Ben Yedder 6,5 - Come all’andata sblocca il risultato. Freddo sotto porta nell’unica vera occasione.

Machin 6,5 - Massimo risultato con il minimo sforzo. La sua squadra è organizzata e quasi sempre in pieno controllo del match. Gestisce bene l’inferiorità numerica.

LAZIO

Strakosha 5,5 - Non può nulla sul gol, ma respinge sui piedi di Ben Yadder il tiro di Sarabia.

Patric 5 - Tiene in gioco Ben Yedder in occasione del gol del vantaggio.

In difficoltà in fase difensiva. Dal 48’ Correa 5,5 - Buone idee, ma manca lo spunto. Non cambia l’economa del match.

Acerbi 6,5 - Si sgola con i compagni per comparare il reparto. Bene nel complesso. Si divora il gol del possibile 1-1.

Radu 5,5 - Si limita al compito e mette in campo tutta l’esperienza che ha. In occasione del secondo gol si fa superare senza opporre resistenza.

Marusic 5 - Attacca col freno a mano tirato. Lontano parente del giocatore ammirato lo scorso anno. Espulso nel finale.

Cataldi 6 - Pericoloso sui calci piazzati. Cerca spesso l’inserimento. Cresce nella ripresa.

Badelj 5,5 - Un passo indietro rispetto alla prestazione contro il Genoa. Macchinoso e prevedibile. Dal 75’ Durmisi s.v.

Milinkovic 5 - Un suo errore spalanca la metà campo al Siviglia per il gol di Ben Yedder. Ha l’alibi di essere appena rientrato da un infortunio alla coscia. Dal 56’ Romulo 6 - Causa l’espulsione di Vazquez con una incursione sulla destra. Dinamico.

Lulic 5,5 - Spinge e ripiega, ma commette errori grossolani. Dal

Caicedo 5 - Gioca lontano dall’area di rigore. L’intesa con Immobile non decolla. Mai pericoloso.

Immobile 5,5 - Non è al top della forma e si vede. Pecca di cinismo sotto porta. Generoso.

S. Inzaghi 5,5 - Prova a giocarsela, nonostante le tante defezioni per infortunio. La sua squadra tira pochissime volte in porta.

TABELLINO

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Roque Mesa (dall’80’ Rog), Vazquez, Escudero (dal 5’ Promes); André Silva (dal 62’ Amadou), Ben Yedder. A disp. Soriano, Arana, Gil, Munir. All. Machin.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (dal 48’ Correa), Acerbi, Radu; Marusic, Cataldi, Badelj (dal 75’ Durmisi), Milinkovic (dal 56’ Romulo), Lulic; Caicedo, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Parolo, Leiva. All. S. Inzaghi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui