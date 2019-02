CALCIOMERCATO FIORENTINA GERSON / Dopo la parentesi non del tutto esaltante con la Roma, Gerson si è rilanciato in Serie A con la maglia della Fiorentina trovando tanto spazio e importanti prestazioni nell'undici titolare viola di mister Pioli.

Secondo quanto riportato da 'La Nazione', il centrocampista classe 1997 vorrebbe rimanere in Toscana anche nella prossima stagione ma non sarà facile convincere la dirigenza giallorossa: la Fiorentina infatti, non vanta alcun diritto sul riscatto del brasiliano ma cercherà di fare leva sulla volontà del calciatore per convincere la Roma che al momento pare non abbia ancora aperto a questa soluzione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul