CALCIOMERCATO CHIEVO PELLISSIER / Nonostante la classifica reciti chiaro, il Chievo cercherà in tutti i modi di onorare il campionato cercando una salvezza che sarebbe a tutti gli effetti miracoloso.

Sergio Pellissier, attaccante classe 1979 e uomo simbolo della formazione gialloblù, nella conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi ha suonato la carica: ''Pretendo rispetto per il Chievo. Dopo le decisioni prese contro la squadra, tutto è passato in sordina e nessuno si è mai esposto. Dobbiamo retrocedere? Vogliamo farlo da Chievo”.

Sul futuro: ''Non voglio chiudere la mia carriera con una retrocessione, ma ragiono di anno in anno perché ci sono tante cose da valutare. Adesso sto pensando solo a raggiungere l’obiettivo il prima possibile. Avere un allenatore che crede in te, riesce a farti tirare fuori il meglio che hai. Fino a quando avrò gambe e fiato, non potrò mai smettere di credere in quello che faccio".

