CALCIOMERCATO INTER OZIL / Il futuro di Mesut Ozil è sempre più lontano da Londra: il tedesco è ormai ai ferri corti con l'Arsenal e il tecnico Unai Emery che non lo considera al centro del progetto tecnico dei 'Gunners'.

Dopo aver saltato l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il, il numero 10 va verso l'esclusione anche nel ritorno in programma domani sera all'Emirates. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico nella conferenza stampa che come di consueto si è tenuto alla vigilia della sfida: ''Ozil? La chiave è nel suo cuore. Negli ultimi giorni ha lavorato bene, gli ho chiesto di essere concreto e di far bene in allenamento. Quando ti alleni al massimo, di conseguenza poi rendi bene in partita. I miei giocatori però devono essere al 100% fisicamente e mentalmente. Solo a quel punto vedremo Mesut con noi''.

