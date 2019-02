p>INTER RAPID VIENNA CONVOCATI / Come previsto, il nome di Mauronon rientra nella lista dei convocati diramata da Lucianoin vista della sfida diin programma domani sera contro ilIl tecnico nerazzurro ne convoca 19, prima chiamata per il giovane attaccante Andrea, classe 2000 della Primavera. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric Soares, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar;

Centrocampisti: Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Perisic, Brozovic;

Attaccanti: Lautaro Martinez, Politano, Adorante, Candreva.

