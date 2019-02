p>BRADARIC SERIE A / Domagoj, difensore classe 1999 in forza all'è candidato ad essere uno dei gioielli pregiati della prossima sessione estiva di mercato: secondo quanto riferito dal portale croato 'vecernji.hr', in occasione del derby giocato contro il Rijeka sabato terminato in pareggio, sugli spalti erano presenti numerosi osservatori di diverse squadre europee che hanno visionato da vicino Bradaric. In corsa molti club della Serie A:. Anche dall’estero alcuni osservatori dihanno visionato il giocatore. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui