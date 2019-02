EUROPA LEAGUE ZURIGO NAPOLI SAN PAOLO MAGNIN / Giornata di vigilia per lo Zurigo, chiamato a sfidare al San Paolo il Napoli per il ritorno di EuropaLeague. Il tecnico Magnin ha parlato così in conferenza stampa: "All'andata non abbiamo dimostrato tutte le nostre qualità, domani ci servirà più grinta. Stavolta avremo zero pressioni, sappiamo dove abbiamo sbagliato, abbiamo pensato troppo al Napoli nella prima partita e poco a noi. Vogliamo fare una bella figura.

La delusione di una settimana fa era dovuta alla nostra prestazione, sappiamo giocare molto meglio e vogliamo dimostrarlo. Questa squadra può crescere, ma c'è molto da lavorare. Tutti gli errori fatti in passato stiamo provando a risolverli. Non so ancora chi giocherà, tutti quelli che sono a disposizione potrebbero essere in campo domani".

Parla anche il calciatore Kololli: "Insigne e Callejon sono i giocatori che più mi piacciono del Napoli. Se mi capita di nuovo la possibilità di un rigore potrei anche riprovarci a fare il cucchiaio"

