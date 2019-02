MILAN EMPOLI SUSO GATTUSO CUTRONE / Mancano due giorni e la Serie A ritorna in campo con Milan-Empoli. Per l'occasione Rino Gattuso dovrà fare a meno di una delle sue pedine chiavi, Suso. L'esterno spagnolo sarà costretto a saltare la sfida contro i toscani per squalifica e in questi giorni a Milanello si sta lavorando per trovare il sostituto. La scelta più logica porterebbe al connazionale Castillejo (o Borini) ma venerdì sera Gattuso potrebbe sorprenderci. Sono, infatti in crescita le quotazioni di Cutrone 'alla Mandzukic'. Il bomber italiano potrebbe partire da esterno destro come fece lo scorso maggio nel 5-1 rifilato alla Fiorentina.

In quell'occasione il numero 63 realizzò una doppietta.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI

L'altra ipotesi a cui sta pensando Gattuso è quella di rilanciare Biglia avanzando Paqueta, un'ipotesi però che non convince in pieno perché porterebbe a cambiare sia l'asse di sinistra (sempre più collaudato con Paqueta-Calhanoglu) che di destra. Il Milan ha l'obbligo di vincere per non vanificare quanto di buono fatto contro l'Atalanta e difficilmente si farà turnover pensando al match di Coppa Italia con la Lazio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui