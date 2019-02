ESTRAZIONE MILLION DAY MERCOLEDI 20 FEBBRAIO / Da lunedì 12 febbraio 2019 è possibile giocare al Million Day, il nuovo gioco di Lottomatica che mette in palio fino a un milione di euro. Sono previste estrazioni tutti i giorni, alle ore 19.

Estrazione Million Day, come si gioca e montepremi

L'importo della giocata è fisso e ammonta a un euro.

Million Day, estrazione di mercoledì 20 febbraio: i numeri vincenti

È possibile scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. I numeri estratti ogni giorno alle 19 sono 5 e si potrà giocare in ricevitoria fino alle 18:45 e dalle 19:15 per il giorno successivo. In caso di 5 numeri vincenti il montepremi è di un milione di euro, per i 4 1000 euro, per i 3 50 euro e per i 2 2 euro.

Ecco i cinque numeri estratti oggi 20 febbraio al Million Day (diretta in tempo reale):

