CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA NAPOLI MEUNIER PSG / Thomas Meunier non è sicuro di rimanere anche in futuro in forza al PSG.

L'esterno destro dei parigini in grado di giocare sia in difesa che a centrocampo, non sta trovando continuità e potrebbe essere ceduto in estate, secondo quanto raccolto dal portale 'Le10sport.com'.

La possibilità di una partenza del classe '91 potrebbe certamente ingolosire diversi club, che potrebbero assicurarsi un valido profilo a un prezzo decisamente competitivo, vista la scadenza del suo contratto nel 2020. In passato il belga è stato seguito con interesse da diversi club si Serie A, tra cui Juventus, Napoli e Roma. Non è da escludere un loro ritorno con la riapertura estiva dei trasferimenti.

