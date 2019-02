MOURINHO JUVENTUS INTER ROMA / José Mourinho è da un po' di tempo senza squadra, dopo aver concluso anzitempo la sua avventura sulla panchina del Manchester United. Il tecnico portoghese ha commentato oggi il cammino in Champions League della Juventus: "Penso che possa vincere Champions: ha qualità, esperienza e giocatori decisivi. Poi ci sono dei giocatori - ha dichiarato a TeleRadioStereo - che non l'hanno mai vinta. Mi riferisco ad esempio a Chiellini e Bonucci. Allo stesso tempo, non sarebbe una sorpresa enorme vedere fuori la Juve adesso.

Sappiamo come gioca: schiera un 4-4-2 chiuso e con attaccanti che possono fare la differenza".

L'allenatore ha poi parlato anche dell'Inter: "Quando non giochi la Champions l'obiettivo principale deve essere quello di vincere l'Europa League. Questa è stata la mia grande battaglia a Manchester”.

Infine la chiusura sul Porto, avversario in Champions della Roma: "Quel gol segnato è stato fondamentale. È una squadra chiusa, tosta, con grande mentalità. Il 2-1 è un risultato che lascia tutto aperto. Il Porto in casa è forte: lo stadio è molto bello e c'è un grande sostegno del pubblico. La Roma non ha una difesa solida che gli consente di giocare per lo 0-0. Secondo me la gara sarà equilibrata”.

