Inter-Rapid Vienna, Candreva: "Ecco come sta Icardi"

INTER RAPID VIENNA CANDREVA ICARDI / In conferenza stampa alla vigilia di Inter-Rapid Vienna, match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, insieme al tecnico nerazzurro Spalletti ha parlato anche Antonio Candreva. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci teniamo a passare il turno perché siamo l'Inter, al di là delle motivazioni personali di chi ha giocato meno.

Cosa cambia con? Sono attaccanti con caratteristiche diverse. Mauro preferisce palle tagliate sul primo palo, Lautaro va a cercare la palla in tutta l'area. Situazione Icardi? Se ne è parlato tantissimo, sappiamo che Mauro è dispiaciuto così come lo siamo noi. Lui ci tiene a questa squadra, a questa maglia, ai tifosi, lo aspettiamo a braccia aperte. Domani affrontiamo una partita importante, Mauro con noi è sempre stato sorridente e ora sta provando a recuperare da quest'infortunio. Cosa cambierei rispetto all'anno scorso? Spero di fare qualche gol in più".