NAPOLI ZURIGO MERET / Domani sera il Napoli affronterà in casa lo Zurigo nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. A commentare la sfida in programma ci ha pensato Meret in conferenza: "Sto trovando la giusta continuità con i compagni, dopo un inizio non facile sto avendo sempre più spazio e consapevolezza nei miei mezzi. Sia da Ospina che da Karnezis posso imparare molto. Con David ho un bellissimo rapporto, non c’è alcun problema e questa alternanza fa bene ad entrambi. La Nazionale è sempre un onore, penso a far bene qui a Napoli per poter avere anche lì la mia occasione.

Fanno piacere i complimenti che sono arrivati, ma non devo sentire la pressione altrimenti non va bene".

Il giovane portiere ha poi parlato del suo momento e della rivalità sportiva con Donnarumma del Milan: "Sono giovane, devo migliorare ancora tanto, con l’aiuto dello staff e del mister posso farlo ancora. Lavorerò sul gioco con i piedi, sul coraggio nelle uscite alte, sono due aspetti che devo curare particolarmente. Rivalità con Donnarumma? Lui gioca già da molto tempo in Serie A, non mi sento inferiore a Gigio, ma so che devo lavorare davvero tanto. Poi saranno gli allenatori a decidere per noi. Di Napoli mi piace il clima per prima cosa, non ho mai sentito freddo essendo abituato al nord. Mangio di tutto qui. Poi ho trovato un grande gruppo che lavora insieme da anni, un gruppo sano che ha rispetto, è un fattore determinante”.

Dall'inviato Gennaro Arpaia

