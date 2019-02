CHELSEA SARRI MALMO / Domani il Chelsea affronterà alle ore 21:00 in Europa League il Malmö. A parlare della sfida e non solo ci ha pensato il tecnico del Blues Maurizio Sarri: "Stiamo cercando di risolvere i nostri problemi, ma non è facile in quanto non abbiamo molto tempo sul campo di allenamento, visto che stiamo giocando ogni tre giorni".

L'allenatore ex Napoli ha spiegato anche i motivi dell'esclusione di Kanté: "Ho bisogno di un giocatore che è in grado di muovere la palla molto velocemente: è questo il motivo dell'esclusione di N'Golo Kanté.

Se posso utilizzare altri giocatori? Forse, ma la cosa più importante è cambiare la nostra mentalità più che i calciatori in campo".

Il tecnico ha poi commentato il malumori dei tifosi inglesi: "Capisco la frustrazione dei tifosi: sono abituati a vincere ma l'unico modo per girare intorno a questo è quello di produrre buone prestazioni e ottenere risultati".

Infine un commento sulla sfida contro il Malmö e sulle scelte: "La partita ci dà la possibilità di qualificarci per il prossimo turno. Solo dopo aver raggiunto questo traguardo potremo pensare alla finale contro il Manchester City. Le scelte? Pedro soffre di un mal di stomaco, Kepa ha un problema a un tendine e Zappacosta ha la febbre".

