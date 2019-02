CONFERENZA SPALLETTI ICARDI / Ancora alle prese con il caso Mauro Icardi, Luciano Spalletti parla oggi in conferenza stampa per presentare Inter-Rapid Vienna, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo la vittoria dell'andata con gol di Lautaro Martinez su rigore, i nerazzurri potranno permettersi un po' di turnover. Calciomercato.it ha seguito la conferenza di Spalletti in tempo reale. Ecco i passaggi principali:

APPROCCIO - "Sicuramente non dovremo avere quello della ripresa della gara di andata. Loro hanno delle qualità, il risultato non permette loro calcoli. Dobbiamo stare attenti, è una squadra che ha vinto in trasferta con lo Spartak Mosca. Se non hai personalità su campi del genere non vinci. La qualificazione deve ancora essere conquistata".

LAUTARO - "Lui è Icardi sono molto simili, ma possono coesistere. Lautaro è disinvolto a venire anche fuori dall'area, deve dimostrare di avere la stessa bravura di Mauro sottoporta. Fino a poco tempo fa quando non c'era Icardi dicevamo fosse un'assenza pesante, ora è lo stesso. Il modo di giocare non cambia molto, si perdono delle qualità di finalizzazione che ha Mauro ma guadagniamo su altri fattori".

EUROPA LEAGUE - "Siamo favoriti insieme a cinque-sei squadre, in questi casi c'è sempre un pacchetto di squadre. Noi ci siamo, dobbiamo ambire ad andare il più in là possibile. Vedremo se nel corso delle partite avremo avuto un comportamento di livello come esige la nostra storia. Anche gli episodi determineranno se andremo avanti o meno".

CRESCITA - "La squadra vuol correggere gli errori fatti precedentemente, c'è più attenzione a certi particolari.

Abbiamo centrato due vittorie importanti in campionato, se dovessimo accedere agli ottavi sarebbe un traguardo che metterebbe in evidenza la bontà del nostro modo di lavorare, anche da parte di chi gioca meno. Il contributo die altri diventa importante".

CHAMPIONS LEAGUE - "Mi girano un bel po' a non esserci, ma dobbiamo analizzare il risultato del campo e capire cosa potevamo fare di più. Non abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma poco ci manca, avevamo dei clienti scomodi. Per come si era messa la situazione, comunque, dobbiamo guardarci dentro, quel centimetro in più forse si poteva fare. Bisogna fare tesoro di un'esperienza importante, serve al percorso di questa squadra".

ICARDI - "Va fatto un programma di lavoro in base a quello che il dottor Volpi ci dirà. Per quanto riguarda altro dall'infortunio, le situazioni non si risolvono con chat, video e like, ma con le parole e con lo stare insieme, con un contatto vero e reale. Se ci si ricorda come si faceva una volta, diventa tutto più facile. Il mondo è diventato più tecnologico, ma certe cose non cambiano. Forse non mi è riuscito sempre di fare le cose giuste, ma ci ho sempre messo tutto quello che avevo. Tento di far arrivare dei messaggi a tutti, non è solo il porta a porta che ti da' la soluzione. Tutti devono rendere conto professionalmente a qualcosa o a qualcuno e noi dobbiamo rendere conto all'Inter e ai tifosi. Gli addetti ai lavori si sono espressi su quali sono le dinamiche di uno spogliatoio. Bisogna portare avanti un discorso costruttivo nel complesso. Poi c'è chi cerca di metterci del proprio per creare casino. Le opinioni sono una cosa, il casino un'altra. Ciò che dobbiamo fare è dimostrare che facciamo il bene dell'Inter. Il ritorno in campo da titolare? Dobbiamo fare le cose per bene in un certo modo, seguire un certo modo di fare al 100%".

KEITA - "Pensavamo di averlo a disposizione domani o domenica, invece dovremo aspettare un po' di tempo ancora. Anche la sua è un'assenza importante".

